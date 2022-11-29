بي بي سي إكسترا: لماذا تستبدل بعض الجماهير المنزل يالمقهى لمشاهدة مباريات المونديال؟

قبل 20 دقيقة

استضافة قطر لكأس العالم ربما جعلت حلم حضور مباريات كأس العالم أقرب للبعض في العالم العربي بحكم الجغرافيا.

لكن الأوضاع الاقتصادية القاسية حرمت كثيرين من متابعة المباريات في منازلهم، مثل المعاناة المتكررة من انقطاع الكهرباء في لبنان وسوريا واليمن وغيرها.