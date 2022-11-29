بعد موجة غضب… المعلق الألماني ساندو فاغنر يعتذر بعد سخريته من الثوب القطري

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بعد موجة غضب… المعلق الألماني ساندو فاغنر يعتذر بعد سخريته من الثوب القطري

قبل 8 دقيقة

خلال تغطية المباراة التي جمعت بين ألمانيا وإسبانيا سخر المعلق ولاعب كرة القدم السابق ساندرو فاغنر من الثوب القطري ووصفه برداء الحمام مما أثار موجة غضب قامت القناة ومن بعدها فاغنر بالإعتذار عن الملاحظة التي وصفت بغير اللائقة

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: