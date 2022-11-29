مطالبات بتنحي الرئيس الصيني

قبل 16 دقيقة

حمل متظاهرون صينيون أوراقا فارغة للتعبير عن استيائهم من الرقابة في البلاد. وطالبت بعض المظاهرات الرئيس شي جينبينغ للتنحي. يأتي ذلك في حين تواصلت الاحتجاجات في أكبر المدن ضد القيود الصارمة التي تتخذها السلطات لمكافحة فيروس كورونا. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن ما يسمى "بالعصر الذهبي" للعلاقات مع الصين انتهى، متعهدا "بتطوير" موقف المملكة المتحدة من بكين.