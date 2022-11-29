كأس العالم 2022: رونالدو أم فيرنانديز .. من الذي أحرز هدف البرتغال الأول في مرمى الأوروغواي؟
كأس العالم 2022: رونالدو أم فيرنانديز .. من الذي أحرز هدف البرتغال الأول في مرمى الأوروغواي؟
بعد الجدل الواسع حول من سجل هدف البرتغال الأول في مباراة المنتخب أمام الأوروغواي .. تدخل الفيفا ليحسم الأمر، فهل احتسب الهدف لرونالدو أم فيرنانديز؟
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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