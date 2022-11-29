منتخب أمريكا يحذف شعار الجمهورية الإسلامية من علم إيران..والاتحاد الإيراني يحتج

قبل 28 دقيقة

تقدم الإتحاد الإيراني لكرة القدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على خلفية إزالة شعار الجمهورية الإسلامية من علم إيران، في منشور لمنتخب الولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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