كأس العالم 2022: إيرانيون يحتفلون بهزيمة منتخبهم أمام الولايات المتحدة
كأس العالم 2022: إيرانيون يحتفلون بهزيمة منتخبهم أمام الولايات المتحدة
في إيران، وجد كثيرون في هزيمة منتخبهم مناسبة للاحتفال تعبيرا عن دعمهم للاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة. وتداول المغردون فيديوهات قالوا إنها تعكس الأجواء الاحتفالية في مناطق من طهران ومشهد وأصفهان وكرج، وغيرِها من المدن.
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