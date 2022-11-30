كأس العالم 2022: إيرانيون يحتفلون بهزيمة منتخبهم أمام الولايات المتحدة

قبل 28 دقيقة

في إيران، وجد كثيرون في هزيمة منتخبهم مناسبة للاحتفال تعبيرا عن دعمهم للاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة. وتداول المغردون فيديوهات قالوا إنها تعكس الأجواء الاحتفالية في مناطق من طهران ومشهد وأصفهان وكرج، وغيرِها من المدن.