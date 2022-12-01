ألزهايمر..علاج للمرض يحقق نتائج واعدة في إبطاء تدمير خلايا المخ
ألزهايمر..علاج للمرض يحقق نتائج واعدة في إبطاء تدمير خلايا المخ
وصف الأطباء عقار ليكانيماب بأنه ثوري واعتبره البعض تقدما بحثيا لعلاج مرض ألزهايمر. الدواء عبارة عن جسم مضاد صُمم لتنبيه الجهاز المناعي بإزالة بروتين الأميلويد من الدماغ ما يبطئ عملية تلف خلايا الدماغ.
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