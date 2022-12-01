بي بي سي إكسترا: مونديال قطر يعطي أولوية لذوي الإعاقة

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يُحيي العالم يوم السبت القادم الموافق للثالث من ديسمبر كانون الأول اليوم العالمي لذوي الإعاقة اللذين سلطت الأضواء عليهم مؤخرا خلال فعاليات افتتاح كأس العالم بقطر.. منظمو بطولة كأس العالم 2022 كانوا قد أعلنوا أن هذه النسخة ستكون النسخة الأكثر ملاءمة لمشجعين من الأشخاص ذوي الإعاقة في تاريخ بطولات كأس العالم