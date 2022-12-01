BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة travelling with a disability ؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة travelling with a disability ؟
قبل 38 دقيقة
إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة travelling with a disability ؟
الأكثر مشاهدة
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
2:11
فيديو,
أول بنك لحليب الأمهات في نيجيريا
, المدة 2,11
قبل 6 ساعة
0:52
فيديو,
كأس العالم 2022: صبي كفيف يحول ملصقات لاعبي كأس العالم إلى طريقة برايل
, المدة 0,52
قبل 2 ساعة
2:11
فيديو,
طالبو اللجوء في بريطانيا: لماذا تستغرق السلطات أشهرا للبحث في طلباتهم؟
, المدة 2,11
29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
2:19
فيديو,
خلدون الصعب: متطوع يسخر وقته لإسعاف ضحايا حوادث الطرق في العراق
, المدة 2,19
30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
1:41
فيديو,
ألزهايمر: لقاح جديد قد يبطئ الإصابة بالمرض
, المدة 1,41
30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
4:31
فيديو,
كأس العالم 2022: لأول مرة طاقم تحكيم نسائي يدير مباراة بالبطولة
, المدة 4,31
30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
1:35
فيديو,
صانعة محتوى على التيك توك تنظف المنازل مجانا
, المدة 1,35
29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
4:20
فيديو,
المسيحية تتراجع إلى أقل من نصف سكان إنجلترا وويلز
, المدة 4,20
30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
4:15
فيديو,
كأس العالم 2022: إيرانيون يحتفلون بهزيمة منتخبهم أمام الولايات المتحدة
, المدة 4,15
30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022