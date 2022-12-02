شماتة العرب في منتخب ألمانيا بعد خروجه من المونديال تثير سجالا واسعا

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شماتة العرب في منتخب ألمانيا بعد خروجه من المونديال تثير سجالا واسعا

قبل 48 دقيقة

أعرب مغردون في العالم العربي عن فرحتهم لخروج المنتخب الألماني من مونديال قطر. الاحتفاء جاء بسبب احتجاج المنتخب الألماني على قرار فيفا بمنع ارتداء شارة الحب الواحد الداعمة لحقوق المثليين. الاحتجاج اعتبره البعض عدم احترام لقوانين وعادات البلد المضيف والعالم العربي.

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