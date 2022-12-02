موسيقى الراي الجزائرية والهريسة التونسية والمنسف الأردني على قائمة التراث العالمي لليونسكو

قبل 42 دقيقة

أدرجت منظمة اليونسكو عناصر جديدة على قائمة التراث الثقافي اللامادي من بينها موسيقى الراي الجزائرية والهريسة التونسية والمنسف الأردني وخبز الباغيت الفرنسي.

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