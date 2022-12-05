لماذا للسياسة أحيانا مكان في ملاعب كرة القدم؟

قبل 6 دقيقة

تتجه الأنظار إلى ملاعب قطر لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم، لكن المونديال لم يقتصر على الفعاليات الرياضية فقط، بل تداخلت معه قضايا سياسية كالاحتجاجات ضد دول معينة مثل إيران وإسرائيل والتعبير عن دعم قضايا مثل حقوق المثليين جنسيا وحقوق المرأة. أمنية الخياط حاولت التعرف على مدى تأثير القضايا السياسية على المونديال وحاورت أشخاصا منهم من يؤيد تدخل السياسة في الرياضة، ومنهم من يرفض ذلك. المزيد في التقرير التالي.