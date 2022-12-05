التحقيق في واقعة الاعتداء على ممرضات في مستشفى قويسنا في مصر

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التحقيق في واقعة الاعتداء على ممرضات في مستشفى قويسنا في مصر

قبل 11 دقيقة

أعلنت النيابة العامة المصرية عن فتح تحقيق في واقعة الاعتداء على ممرضات مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية. وانشغلت مواقع التواصل بفيديو وثق الاعتداء بالضرب المبرح من قبل ضابط جيش وأسرته على الطاقم الطبي داخل المستشفى.

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