كأس العالم 2022: مشجعو أسود الأطلس يشتكون من نفاد تذاكرِ مباراة المغرب وإسبانيا
كأس العالم 2022: مشجعو أسود الأطلس يشتكون من نفاد تذاكرِ مباراة المغرب وإسبانيا
أعرب مشجعو أسود الأطلس عن استيائهم بعد نفاد تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا في دور الستة عشر في مونديال قطر، وقالت الجامعة الملكية لكرة القدم إن الفيفا تدخلت لحل الأزمة وتوفير 5 آلاف تذكرة للمشجعين المغاربة.
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