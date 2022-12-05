كأس العالم 2022: مشجعو أسود الأطلس يشتكون من نفاد تذاكرِ مباراة المغرب وإسبانيا

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أعرب مشجعو أسود الأطلس عن استيائهم بعد نفاد تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا في دور الستة عشر في مونديال قطر، وقالت الجامعة الملكية لكرة القدم إن الفيفا تدخلت لحل الأزمة وتوفير 5 آلاف تذكرة للمشجعين المغاربة.