شرطة الأخلاق في إيران: المدعي العام يصرح بإلغائها وصحف إيرانية تشكك
شرطة الأخلاق في إيران: المدعي العام يصرح بإلغائها وصحف إيرانية تشكك
قال المدعي العام الإيراني إن شرطة الأخلاق ألغيت من الجهة التي تأسست فيها، وأنه لا علاقة لها بالقضاء، بينما شككت مصادر من المحافظين في إيران في أن تكون شرطة الأخلاق ألغيت طالما لم يصدر أي مسؤول من الحكومة بذلك.
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