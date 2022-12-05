مظاهرات السويداء: مطالب بتحسين الخدمات تتحول لإسقاط النظام وتنتهي بسقوط ضحايا في سوريا

قبل 36 دقيقة

قام محتجون ضد سوء الخدمات والظروف المعيشية بإطلاق شعارات لإسقاط النظام في مدينة السويداء. واندلعت اشتباكات بين المحتجين والقوى الأمنية انتهت بحرق مبنى المحافظة وسقوط قتيلين و8 جرحى بحسب وسائل إعلام محلية.

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