زيارة محمد بن زايد إلى قطر: حفاوة الاستقبال بعد المقاطعة
زيارة محمد بن زايد إلى قطر: حفاوة الاستقبال بعد المقاطعة
تداول المستخدمون على وسائل التواصل صورا لأمير قطر، تميم بن حمد، وهو يقود سيارته رفقة الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، بعد اللقاء الرسمي بينهما، والذي يأتي بعد انتهاء الأزمة بين قطر وكل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.
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