بي بي سي إكسترا: هل يعرف عنك التأخر عن المواعيد أو احترامها؟

قبل 2 ساعة

في الهند و بعد أشهر من صدرو أمر حكومي بفرض التزام الموظفين بمواعيد المكاتب الحكومية يبدو أن عددا كبيرا منهم رجع إلى عادة الوصول المتأخر إلى مكان العمل.

حيث وعلى الرغم من أن العمل يبدأ في الساعة 9 صباحًا، إلا أن بعض المسؤولين يصلون إلى مكاتبهم في الساعة 10 صباحًا، يقول أديتيا أوبال وهو مفوض إحدى البلديات الذي وعد بأنه "سيفرض الالتزام بالمواعيد بين الموظفين وبأنه سيجري أيضًا زيارات مفاجئة للتأكد من وصول المسؤولين إلى مكاتبهم في الوقت المحدد."