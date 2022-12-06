بي بي سي إكسترا: هل يعرف عنك التأخر عن المواعيد أو احترامها؟
بي بي سي إكسترا: هل يعرف عنك التأخر عن المواعيد أو احترامها؟
في الهند و بعد أشهر من صدرو أمر حكومي بفرض التزام الموظفين بمواعيد المكاتب الحكومية يبدو أن عددا كبيرا منهم رجع إلى عادة الوصول المتأخر إلى مكان العمل.
حيث وعلى الرغم من أن العمل يبدأ في الساعة 9 صباحًا، إلا أن بعض المسؤولين يصلون إلى مكاتبهم في الساعة 10 صباحًا، يقول أديتيا أوبال وهو مفوض إحدى البلديات الذي وعد بأنه "سيفرض الالتزام بالمواعيد بين الموظفين وبأنه سيجري أيضًا زيارات مفاجئة للتأكد من وصول المسؤولين إلى مكاتبهم في الوقت المحدد."
كريمة كواح ناقشت الموضوع مع نورة الطارش و هي مشرفة على برامج تطويريةو مديرة مدرسة ثانوية في السعودية، ومع الدكتورة وداد جاد الله المستشارة النفسية والتربوية.