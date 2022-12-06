الكاميروني صامويل إيتو يعتدي على مشجع جزائري بسبب سؤاله عن "رشوة الحكم باكاري غاساما"

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وثق مقطع فيديو، لحظة اعتداء نجم كرة القدم السابق الكاميروني صامويل إيتو على اليوتيوبر الجزائري، سعيد المومني، الذي سأل إيتو عما إذا كان قد قدّم رشوة للحكم باكاري غاساما، وهو السؤال الذي أزعج النجم الكاميروني السابق وجعله يدخل في حالة غضب.