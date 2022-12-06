ملكة جمال كرواتيا تثير جدلا بطريقة احتفالها بفوز منتخب بلادها على اليابان.. ومدرب منتخب السامبا يرقص احتفالا بأهداف فريقه
ملكة جمال كرواتيا تثير جدلا بطريقة احتفالها بفوز منتخب بلادها على اليابان.. ومدرب منتخب السامبا يرقص احتفالا بأهداف فريقه
أثارت ملكة جمال كرواتيا السابقة الجدل بطريقة احتفالها بفوز منتخب بلادها على اليابان، فيما اعتبر مغردون رقص مدرب البرازيل تيتي مع لاعبيه بعد كل هدف في مرمى كوريا الجنوبية غير لائق.
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