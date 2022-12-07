"مواطنو الرايخ" في قبضة الشرطة الألمانية بعد تخطيطهم لمهاجمة البرلمان وقلب نظام الحكم

قبل 10 دقيقة

قالت الشرطة الألمانية إنها ستواصل حملتها لاعتقال أعضاء في مجموعات يمينية متطرفة، وهذا على خلفية مداهمة واسعة النطاق ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، استهدفت مجموعة "مواطنو الرايخ" والتي كانت تخطط لمهاجمة البرلمان، وقلب نظام الحكم.