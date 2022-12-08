"مذبحة الطنطورة"... اعترافات يرويها جنود إسرائيليون في وثائقي حول قتل فلسطينيين في 1948
"مذبحة الطنطورة"... اعترافات يرويها جنود إسرائيليون في وثائقي حول قتل فلسطينيين في 1948
قال مخرج الفيلم الوثائقي "الطنطورة" إن هذا الوثائقي يثبت الرواية بأن مذبحة كبيرة وقعت في قرية الطنطورة في 1948، وأن هذا عكس الرواية التي تقول إن ما حدث لم كان أحداث على هامش المعركة وعدد الضحايا محدود.
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