القمة السعودية الصينية: الرئيس الصيني في السعودية، ما أهمية الزيارة التاريخية؟
القمة السعودية الصينية: الرئيس الصيني في السعودية، ما أهمية الزيارة التاريخية؟
وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في زيارة رسمية للسعودية وتأتي الزيارة تعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين وسيُعقد خلال الزيارة قمة سعودية - صينية برئاسة الملك سلمان والرئيس شي، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
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