مسرحية "سيدتي الجميلة" تتسبب في انتقادات لاذعة للممثل المصري أحمد السقا وطاقم العمل
مسرحية "سيدتي الجميلة" تتسبب في انتقادات لاذعة للممثل المصري أحمد السقا وطاقم العمل
أثار الممثل المصري أحمد السقا جدلا على مواقع التواصل بسبب تمثيله دور البطولة في مسرحية سيدتي الجميلة للفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.
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