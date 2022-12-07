كأس العالم 2022: محمد السادس يشارك الجماهير المغربية والعربية فرحتهم بتأهل أسود الأطلس لربع النهائي

قبل 10 دقيقة

تردد صدى "ديما مغرب" على امتداد البلاد العربية بعد فوز المنتخب المغربي على إسبانيا. وأصبح أسود الأطلس أول منتخب عربي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم. ظهر العاهل المغربي الملك محمد السادس وهو يشارك بعض المواطنين احتفالاتهم في الشارع بفوز منتخب بلادهم.