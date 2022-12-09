مهسا أميني: بتهمة "الحِرابة" إيران تنفذ أول حكم إعدام بحق أحد المتظاهرين
مهسا أميني: بتهمة "الحِرابة" إيران تنفذ أول حكم إعدام بحق أحد المتظاهرين
نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق محسن شاكري، أحد المشاركين في الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني بتهمة "الحِرابة". ووسط إدانات دولية واسعة، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده ستستمر في معاقبة "مثيري الشغب".
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