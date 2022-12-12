البرلمان الأوروبي وقطر: اعتقال نائبة رئيسة البرلمان بشبهة فساد مرتبطة بقطر

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قرر قاضي بلجيكي الحبس الاحتياطي لنائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، وثلاثة أشخاص آخرين في قضية فساد مرتبطة بدولة خليجية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدولة المتهمة هي قطر، وهو ما نفته الحكومة القطرية.