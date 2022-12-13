معلمة أمريكية تتهم طلابا مسلمين بممارسة السحر أثناء صلاتهم
معلمة أمريكية تتهم طلابا مسلمين بممارسة السحر أثناء صلاتهم
طردت إدارة مدرسة فرانكين الأمريكية معلمة بعد أن وثق فيديو على تيك توك اعتداء المعلمة على مجموعة من الطلبة المسلمين في أمريكا، بينما كانوا يؤدون الصلاة، ووصفهم بأنهم يمارسون السحر ما تسبب في موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل.
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