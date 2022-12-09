الألعاب الاستراتيجية وقرارات المستقبل...
الألعاب الاستراتيجية وقرارات المستقبل...
كيف يتم دراسة التغيير في البيئات الاستوائية باستخدام الألعاب؟
يهدف مشروع مشترك بين CIRAD الفرنسية وجامعة "إي تي إتش زيورخ" لدعوة صانعي القرار لاستكشاف مستقبل مختلف واتخاذ قرارات أكثر استنارة.
أنيس القديحي يطلعنا أكثر على هذا المشروع.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
شاهدوا الحلقات السابقة من 4تك هنا