المرأة العربية: دور قيادي في المجتمع أم ربة منزل فقط؟

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المرأة العربية: دور قيادي في المجتمع أم ربة منزل فقط؟

قبل 30 دقيقة

مؤخرا أعلنت بي بي سي عن نتائج استطلاع العالم العربي لعام 2022، الذي قامت به شبكة أبحاث الباروميتر العربي، حيث تم اجراء مقابلات مع نحو 23,000 شخصا في تسع دول عربية بالإضافة الى الأراضي الفلسطينية.

من النقاط اللافتة في النتائج أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الآراء الإيجابية بشأن دور المرأة في إدارة الأسرة ودور المرأة في القيادة السياسية.

لكن وفقا لتقرير للبنك الدولي، وعلى الرغم من أن النساء شكلن حوالي 39٪ من القوة العاملة العالمية في عام 2021، فإن عددا ضئيلا منهن ينتهي به المطاف في مناصب قيادية.

في حلقة إكسترا نتعرف على الأدوار التاريخية للنساء في المنطقة العربية، ونستقبل الباحثة اليمنية ريم مجاهد والتي اشتغلت ضمن فريق من مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية على ورقة بعنوان: "الأدوار غير التقليدية للنساء في المجتمعات القبلية"، كما تذهب كاميرا البرنامج لمقابلة انتصار القاضي التي تقلدت منصبا قياديا كوسيط في حل النزاعات في اليمن.

الباحثة الأنثربولوجية السورية ملاك سويد تجيبنا عبر اتصال فيديو عن الأدوار القيادية للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر العصور ورمزيتها التاريخية.

الصومال من الدول التي تلعب المرأة فيها دورا مهما على الصعيد الاجتماعي، فهي تحقق حوالي 70٪ من دخل الأسرة لكنها ليست حاضرة بشكل كافي في القوى العاملة الرسمية.

لكن في بداية العام الجاري، وتحديدا في يوم المرأة العالمي، اتخذت الحكومة الصومالية خطوة تسعى من خلالها إلى انهاء عدم المساواة بين الجنسين والتحرش في أماكن العمل. وللحديث أكثر عن تجارب النساء في الصومال نستضيف في ختام الحلقة صانعة الأفلام الصومالية سامية عصمان علي.

تقديم: سيف الدين رباعي

إعداد: مريم التومي

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية

رئيسة التحرير: أريج زيّات