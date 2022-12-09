بعد تظاهر امرأة مسافرة بالمخاض..فرار مهاجرين قادمين من المغرب من طائرة ببرشلونة

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بعد تظاهر امرأة مسافرة بالمخاض..فرار مهاجرين قادمين من المغرب من طائرة ببرشلونة

قبل 12 دقيقة

قالت الحكومة الإسبانية إن طائرة كانت متجهة من المغرب إلى تركيا هبطت اضطراريا في برشلونة بعد أن تم الإبلاغ عن دخول امرأة بالمخاض، وفور هبوط الطائرة سارع 28 شخصا كانوا على متنها إلى الفرار.

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