هاري وميغان: قصة حب واتهامات بالعنصرية واستذكار لديانا في سلسلة نتفليكس عن دوق ودوقة ساسكس

قبل 21 دقيقة

أثارت سلسلة نتفليكس الجديدة هاري وميغان في جزئها الأول جدلا واسعا داخل بريطانيا وخارجها وغضبا في الوسط الإعلامي البريطاني بعد حديث الثنائي عن تعرض ميغان ماركل لمعاملة عنصرية.

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