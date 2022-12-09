جوهر بن مبارك: أنا ذراع للديمقراطية ولست ذراعاً لأحد

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قال جوهر بن مبارك القيادي في جبهة الخلاص الوطني في تونس إنّ الطيف السياسي والمدني والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني تعتزم مقاطعة الانتخابات التشريعية الشهر الجاري. ودلّل بن مبارك على ما ذهب إليه بشأن مقاطعة الشعب التونسي للانتخابات بما كشفت عنه مؤشرات سبقت انطلاق الحملة الانتخابية تشير إلى أنّ حوالي 50% من التونسيين يرون أنّ الرئيس قيس سعيّد يسير بالبلاد في الطريق الخطأ بينما يثق فيه 45% فقط من المستطلعين. ووصف القيادي في جبهة الخلاص الوطني الرئيس قيس سعيّد بأنّه يجسّد المشكلة "لأنّه انقلب على الدستور وزجّ بالبلاد في الأزمة الحالية ولن يكون جزءاً من الحل" حسب تعبيره. وقال بن مبارك إنّ الآلية الوحيدة والأساسية لحل الأزمة السياسية في بلاده تتمثل في المقاومة الديمقراطية وفي إرادة التونسيين"ولا يستطيع أيّاً كان أن يغير واقع الأزمة في تونس إلا الشعب التونسي وإرادته"على حد قوله. وشدد بن مبارك على أنّ موقفه من قيس سعيّد أو حركة النهضة لا يقوم على مناكفات شخصية بل على مواقف الطرفين سابقا وحاليا.