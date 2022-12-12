شجرة الكريسماس بالأشرفية: الاحتفالات بفوز المغرب في لبنان يستفز آخرين يحتفلون بالكريسماس ببيروت
شجرة الكريسماس بالأشرفية: الاحتفالات بفوز المغرب في لبنان يستفز آخرين يحتفلون بالكريسماس ببيروت
قامت مجموعة من الشبان بجولة على الدراجات النارية في منطقة الأشرفية بعد فوز المنتخب المغربي مما أدى الى تلاسن بين الشبان وأهالي منطقة الأشرفية استدعت العديد من التعليقات من النواب
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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