"ابنك عايش وبيدور عليكي" رضا الكوراني تلتقي بنجلها الأردني بعد فراق لأكثر من 43 عاما

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في قصة أغرب من الخيال، نجح الشاب الأردني وسام بلم الشمل بأمه المصرية رضا محمد الكوراني بعد فراق دام 43 عاماً، بعدما نشر صورة قديمة لها على صفحة أطفال مفقودين في"فيسبوك" مرفقة بتعليق كتب فيها "ابنك عايش وبيدور عليكي"، ليتدخل مصريون وأردنيون وينجحون بالفعل في إيصال الابن بأمه.