كأس العالم 2022: رفع اللاعبين المغاربة للعلم الفلسطيني وإصبع السبابة يثير انتقادات غربية وإسرائيلية

قبل 42 دقيقة

تناولت بعض وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية قيام لاعبي المغرب برفع السبابة وقارنوه مع مقاتلي تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية"، كذلك انتقدت رفع العلم الفلسطيني من قبل المنتخب المغربي.

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