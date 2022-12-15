أكرم إمام أوغلو: حكم بالسجن على أكبر منافس محتمل لأردوغان في السباق الرئاسي

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أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن سنتين و7 أشهر بحق أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية اسطنبول، بتهمة "إهانة" مسؤولين. الحكم سيمنعه من منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة، على الرغم من أنه سيُستأنف.