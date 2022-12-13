كأس العالم 2022: فيلم مغربي وعرافة يتنبآن بإنجاز المغرب في المونديال..ورونالدو البرازيلي يكشف عن توقعاته

قبل 35 دقيقة

تنبأ فيلم مغربي منذ سنوات بفوز المغرب بكأس العالم، فيما كشف نجم المنتخب البرازيلي السابق رونالدو عن توقعاته لمباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي المونديال.

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