هل أقيل مدير التلفزيون الجزائري بسبب تجاهل فوز المغرب على البرتغال؟
هل أقيل مدير التلفزيون الجزائري بسبب تجاهل فوز المغرب على البرتغال؟
قالت وزارة الاتصال الجزائرية إنه جرى حفل تنصيب مدير جديد للتلفزيون الجزائري، دون ذكر الأسباب التي أدت لإقالة المدير السابق، بينما تحدثت تقارير وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي أن السبب هو سماح المدير بإذاعة خبر فوز المغرب على البرتغال.
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