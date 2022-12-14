مباراة المغرب وفرنسا: حضور ماكرون رغم الانتقادات وغياب الملك محمد السادس

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تأكد خبر حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدوحة لتشجيع المنتخب الفرنسي في مباراة نصف النهائي ضد المنتخب المغربي، وهذا على الرغم من انتقادات سياسيين بسبب فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي وأيضا ملف حقوق الإنسان في قطر.