مونديال قطر:"ليس من السهل الحصول على تذكرة للذهاب إلى قطر وتشجيع المنتخب المغربي لكن الأمر يستحق المعاناة"

قبل ساعة واحدة

نصف نهائي مونديال كرة القدم بطعم مختلف هذه المرة. فلأول مرة يُمثل العالم العربي وقارة أفريقيا بصعود المغرب إلى نصف النهائي لمواجهة المنتخب الفرنسي الأربعاء. ولمساندة المنتخب المغربي، نظمت الحكومة المغربية ثلاثين رحلة جوية لنقل المشجعين من المغرب إلى قطر. حسناء أحد هؤلاء وقد ظفرت بتذكرة بعد محاولات حثيثة وستسافر إلى الدوحة سألتها منى أبو عمارة عن مدى إمكانية الحصول على تذكرة؟