الاندماج النووي.. أمريكا تعلن عن إنجاز علمي كبير سينتج طاقة غير محدودة

قبل 12 دقيقة

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية،عن خرق علمي حققه العلماء في مجال الاندماج النووي. ويأمل العلماء أن تصبح هذه التقنية مصدرا نظيفا ووفيرا وآمنا للطاقة بدلا عن الوقود الأحفوري الذي يتسبب بأزمة المناخ العالمية.