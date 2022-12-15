مباراة فرنسا والمغرب: ظهور بارز لماكرون ومواساته لأشرف حكيمي بعد خسارة المنتخب المغربي
مباراة فرنسا والمغرب: ظهور بارز لماكرون ومواساته لأشرف حكيمي بعد خسارة المنتخب المغربي
صنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحدث بظهوره البارز في مقابلة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب واحتفاله بالفوز مع لاعبي فريق بلاده، بينما تساءل مغاربة كثر لماذا غاب ملك المغرب أو من يمثله عن المباراة.
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