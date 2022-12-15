بي بي سي إكسترا: ماهي الضغوط التي تعيشها الأمهات العازبات في البلاد العربية؟

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بي بي سي إكسترا: ماهي الضغوط التي تعيشها الأمهات العازبات في البلاد العربية؟

قبل 20 دقيقة

من القصص التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عثور شاب على رضيعة داخل كيس قمامة ملقاة في مكبّ للفضلات في تونس. يظهر الشاب في الفيديو وهو يفتح كيسا أسودا، ويخرج الرضيعة منه، ثم يخلع كنزته ويلف الصغيرة فيها.

الشاب طارق العوني قال إنه كان يجلس في حديقة قريبة من المكان الذي ألقيت فيه الرضيعة حين سمع أصواتا اعتقد لأول وهلة أنها لقطط حديثة الولادة ملقاة في النفايات، ولكنه وجد رضيعة ما تزال عليها آثار الولادة.

وأبدى الشاب طارق رغبته في تبني الطفلة، لكن القانون التونسي لا يسمح بالتبني لغير المتزوجين، لماذا ؟ وجهت منى أبو عمارة هذا السؤال لعبد الفتاح العلوي أمين سر نقابة المحامين التونسيين.