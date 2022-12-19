بي بي سي إكسترا: لماذا أهدى أمير قطر البِشت لميسي قبيل حمله كأس العالم؟

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أثار إهداء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ميسي العباءة أو ما يعرف بالبِشت جدلا بين من استاء من تغطية البشت لقميص الأرجنتين وشارة قائد الفريق أثناء حمل الكأس والتقاط الصورة التاريخية، وبين من اعتبرها حركة ذكية من الأمير القطري، فالبشت ليس فقط هدية ثمينة للتكريم حسب العادات والتقاليد في الخليج العربي بل ها هو يخلد قطر في صورة الكأس التاريخية الخالدة. ولمعرفة المزيد حول رمزية وتاريخ البشت، هالة صالح اتصلت بالدكتورة ليلة البسام أستاذة للمنسوجات والأزياء التقليدية في جامعة الأميرة نورة سألتها أولا هل هناك ما يميز البشت القطري عن غيره من البشوت في دول الخليج الأخرى؟