بي بي سي إكسترا: لماذا يلجأ البعض للمنجمين كل أول عام؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بي بي سي إكسترا: لماذا يلجأ البعض للمنجمين كل أول عام؟

قبل 51 دقيقة

كلنا نعرف الآية القرآنة "كذب المنجمون ولو صدقوا " ولكن الكثيرين لا يزالون يحاولون معرفة ما الذي تحمله لهم الأيام خاصة من كان يشعر منهم بأن الظروف المحيطة به أقوى منه .

وكأنه في لمحة بصر انقضى عام 2022 وأصبحنا الآن في اليوم الثاني من عام 2023 وهناك شعور بالأمل يساوره القلق حول ما يمكن أن يقع من أحداث خلال هذا العام على الصعيدين الشخصي والعالمي.

في العراق مثلا تسود توقعات المنجمين لأحداث العام الجديد وقراءاتهم الطالع مواقع التواصل الاجتماعي، وتحظى هذه التوقعات باهتمام جمهور يتطلع الى معرفة خفايا المستقبل.