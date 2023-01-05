بي بي سي إكسترا: ما تحديات إنقاص الوزن؟

قبل 54 دقيقة

انتشار السمنة يدفع الكثيرين لاتباع أنظمة حمية غذائية، أو ممارسة الرياضة، إلا أن الكثيرين أيضا يبحثون عن أي وسيلة ممكنة للتخلص من الوزن الزائد دون التقيد بتعليمات الحمية الغذائية ودون بذل جهد بدني، فتكون البدائل الأسهل في نظر البعض تناول الأعشاب والعقاقير التي تكون في الغالب غير نافعة، أو إجراء عمليات جراحية كتكميم المعدة أو شفط الدهون، والتي تكون لها تبعات صحية أو مخاطر على الحياة.