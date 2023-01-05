بي بي سي إكسترا: ما تحديات إنقاص الوزن؟
بي بي سي إكسترا: ما تحديات إنقاص الوزن؟
كشفت أرقام رسمية أن نسبة السمنة في الأردن بلغت 78%، واعتبرها مختصون نسبة مخيفة.
انتشار السمنة يدفع الكثيرين لاتباع أنظمة حمية غذائية، أو ممارسة الرياضة، إلا أن الكثيرين أيضا يبحثون عن أي وسيلة ممكنة للتخلص من الوزن الزائد دون التقيد بتعليمات الحمية الغذائية ودون بذل جهد بدني، فتكون البدائل الأسهل في نظر البعض تناول الأعشاب والعقاقير التي تكون في الغالب غير نافعة، أو إجراء عمليات جراحية كتكميم المعدة أو شفط الدهون، والتي تكون لها تبعات صحية أو مخاطر على الحياة.
مراسل بي بي سي إكسترا في الأردن محمد عدنان تحدث مع بعض أصحاب التجارب والمختصين في إنقاص الوزن وأعد التقرير التالي.