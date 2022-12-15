مقتل مشجع مغربي بعد اندلاع اشتباكات في فرنسا وبلجيكا بعد خسارة المنتخب المغربي بالمونديال

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مقتل مشجع مغربي بعد اندلاع اشتباكات في فرنسا وبلجيكا بعد خسارة المنتخب المغربي بالمونديال

قبل 10 دقيقة

أظهر مقطع فيديو صادم لحظات مروعة لمقتل فتى عمره 14 عاما في مدينة مونبلييه الفرنسية، وذلك إثر دهسه بسيارة وسط اندلاع أعمال شغب في عدة مدن فرنسية وأيضا بالعاصمة البلجيكية بروكسل عقب إنتهاء مباراة المغرب وفرنسا.

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