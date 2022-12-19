كأس العالم 2022: عباءة "الشيخ ميسي" تثير جدلا بين "الغسيل الرياضي" والثقافة العربية
كأس العالم 2022: عباءة "الشيخ ميسي" تثير جدلا بين "الغسيل الرياضي" والثقافة العربية
ارتداء البرغوث ميسي للعباءة العربية أو "البشت"، تصدر المنصات العربية حيث لقبه المغردون بالشيخ ميسي. لكن إلباسه البشت من قبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أثار جدلا بين منتقد ومدافع عن الثقافة العربية.
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