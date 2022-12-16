ويجز أول فنان مصري يشارك في مونديال قطر بأغنية "عز العرب"
ويجز أول فنان مصري يشارك في مونديال قطر بأغنية "عز العرب"
مع اقتراب نهاية نسخة مونديال قطر 2022، طرح حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أغنية جديدة بعنوان "عز العرب".
وهي من كلمات وأداء الرابر المصري أحمد علي الشهير باسم "ويجز". وقد حققت الأغنية تفاعلا واسعا، إذ تجاوزعدد مشاهداتها نحو 500 ألف بعد يوم من طرحها على يوتيوب.
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