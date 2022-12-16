ويجز أول فنان مصري يشارك في مونديال قطر بأغنية "عز العرب"

قبل 39 دقيقة

وهي من كلمات وأداء الرابر المصري أحمد علي الشهير باسم "ويجز". وقد حققت الأغنية تفاعلا واسعا، إذ تجاوزعدد مشاهداتها نحو 500 ألف بعد يوم من طرحها على يوتيوب.